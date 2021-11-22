宋米秦從南韓來台發展、以女神團體「Dream Girls」出道，久未有音樂作品的她，近日與歌手斯辰合作單曲〈終止 Termination〉，新鮮組合加上洗腦弦律，在沒有任何宣傳之下，YouTube上架短短3週就已超過15萬觀看次數。再次聽到宋米秦動人歌聲，令許多粉絲又驚又喜，連她老公也刮目相看，宋米秦開心透露會有這次的合作機會，全靠3歲女兒Ellie牽線，自女團畢業至今已有約6年時間沒有公開演唱的她，直呼女兒簡直是自己的「大貴人」。

原來樂團F.I.R成員阿沁的愛女與Ellie當初在同個托嬰中心，但一開始宋米秦並不曉得，只知道兩個小孩常玩在一起，「所以是他們先認識的，2年後又上同一所幼稚園，我才知道原來對方的爸爸是阿沁」；之後兩家人經常聚會，某次吃飯阿沁提到有一首電視劇歌曲的製作，因為是男女對唱，已經先找了斯辰，詢問宋米秦是否有興趣合唱，「我回答當然想啊！沒多久阿沁把DEMO寄給我，一聽就覺得好好聽，馬上告訴他我想唱」。

宋米秦相隔多年推出音樂作品。（我是凱文提供）

好姐妹李毓芬得知後替宋米秦高興，她說：「除了老公，第二個聽到DEMO的就是毓芬，因為她也是歌手，還針對一些細節部份給我意見。」問起老公的評價？宋米秦苦笑表示，老公聽完歌曲的半成品，竟然不敢置信的說：「唉？唱得還不錯，妳其實會唱歌耶！」不過她卻不生氣，「因為老公藝術方面很挑剔，平常講話也滿直接，所以被他這麼一說反而有被肯定的感覺。」女兒Ellie也很有音樂天份，只要歌曲前奏一下，就會馬上大喊：「這是媽媽的歌！」

宋米秦相隔多年推出音樂作品。（我是凱文提供）

睽違多年再進錄音室，宋米秦開心多過於緊張，巧合的是，居然還是女團時期錄第一張唱片同個錄音室，她一踏進去忍不住驚呼：「哇！又回來了！」並自爆〈終止 Termination〉明明是一首悲傷的歌，她在錄音室卻一直處於興奮狀態，不過專業的她試唱兩次後，情緒漸漸平穩，便很快進入歌曲情境中。宋米秦現在除了上節目通告、出席時尚活動，也接到不少品牌業配邀約，此外，她先前引進的韓國童裝隨著疫情趨緩業績逐漸回溫，未來計劃在台中設櫃。