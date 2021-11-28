Shawn生日許願母親身體無礙。（索尼提供）

新人Shawn（尚融）上月底推出為戲劇《2049》量身打造的插曲〈It’s Time〉，本月6日適逢他生日，公司特別為他舉辦「Shawn你的夜，多希望你能在我身邊」生日會，談起願望，孝順的他每年都會將一個願望留給家人，尤其今年剛好遇上媽媽身體不適，Shawn說：「最近媽媽嚴重貧血要住院檢查，讓我心很揪，如果可以我想把三個願望都許在她身上，希望她身體沒大礙。」

Shawn在生日會上特別選唱自己出道以來不同階段的歌曲串連整場演出，開場的〈Yellow〉就是他當時參加《伊林璀璨之星》海選的初賽曲，他表示當初會選這首歌曲，是因為聽了偶像小宇（宋念宇）在電台翻唱這首歌，當時一聽即愛上，直呼小宇是他的音樂啟蒙老師，從小就聽小宇的歌學轉音。

此外，他日前在和徐若瑄直播時，小露性感、腹肌若隱若現，不少歌迷鼓譟想一睹健美身材，Shawn害羞表示：「現在還不夠完美，之後有機會再秀給大家看。」透露學生時期是田徑隊，平常藉由做核心運動來維持體態，沒有刻意進健身房。