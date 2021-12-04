54歲慈善歌后詹雅雯罹患帕金森氏症、左腦中度萎縮，仍將勇敢再登台北小巨蛋開唱，她在明晚播出的《新聞高峰會》節目中，接受主持人陳雅琳專訪，談到病情與家人當場泣不成聲，「我一直以為爸爸不愛我，嫌棄我是個女生，但當他知道我生病，卻給我人生第一個擁抱，說『妳辛苦了，妳已經很棒了，現在要好好保重身體』，我才知道自己一直都誤會了，原來家人是愛我的」，父親的舉動也讓詹雅雯終於解開長年心結，開始體認到要正向面對病魔，人生觀從此180度轉變。

詹雅雯談起出生時因母親難產、加上是女生，導致父親不重視她，當年甚至只救難產的媽媽，而不管這個被棄置在旁邊的女寶寶死活，成長過程中她也未曾感受到父親的關愛，所以一直努力工作、唱歌，扛起養家的重責大任，長年下來更因此沒常和家人相聚聯絡，但現在因為生病，全家一起來台北找她，父親還將她擁抱懷中，她才知道，自己是獲得家人滿滿的愛。

生病後的詹雅雯強調，「我絕對不能比父母早走，這是我一直給自己很大的一個牽絆跟壓力，但醫生叫我要放下，要我一切隨緣，因為我會發生意外的機率比常人多太多了，醫生無法保證我能活多久。」 詹雅雯說她陸續出現帕金森氏症的特徵，除了手抖、經常跌倒導致全身多處瘀青之外，更是吃了就吐、喝了也吐，而且現在已經惡化到了，如果看到地上有個不一樣的色塊，她就不敢踩過去，「因為我會覺得它是一個洞，會掉下去」，醫生說這是帕金森氏症的症狀沒錯，但也惡化得太快了。

陳雅琳問起治療的方式，詹雅雯說，有醫師跟她建議五年後要開腦，因為要裝磁片讓腦能夠指揮身體活動與機能，「另外一家醫院則說我差不多10年，所以我不知道會活多久，但是不管多久，我必須很把握這個當下，想做什麼就做什麼，而且我想帶著父母與弟妹全家一起出國旅遊，即使疫情有困難，我也希望能走遍台灣，在我還有能力走路的時候」。

詹雅雯因為很容易跌倒，滿腳都是瘀青，頭部也因而撞傷留下疤痕，她不諱言已將後事交代，也簽了放棄急救與器官捐贈同意書，直言隨時準備離開，心放得很開！她期待這次小巨蛋再和歌迷相聚，就算可能忘詞、忘記旋律、可能手抖，但她相信相挺的粉絲，會替她唱下去！詹雅雯也在《新聞高峰會》中當場清唱幾首深具生命意義的新歌，儘管會忘詞，但還是唱到渾然忘我，節目將在明（5日）晚8點華視新聞52台播出。