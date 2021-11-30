伊林娛樂為華視新聞主播打造全新主播造型。（華視提供）

華視12月1日開始將與伊林娛樂正式合作打造全新主播造型，30日特別舉辦華視新聞主播新形象發表會，由台長陳雅琳領軍「晨午晚夜主播」宋燕旻、連珮貝、葉映彤和林柏樫，「生活氣象主播」莊雨潔、體育主播吳昇鴻、林奕雯，以及整點新聞主播雷雅共９位主播穿上時尚秀服站上伸展台，大螢幕同時呈現最新的專業主播造型，雙形象同步曝光相當吸睛！

接任《華視晨間新聞》的主播宋燕旻，被問及生活作息會有什麼調整時表示，「這個時間很棒！可以早睡早起，每天4點起床，2點就可以下班，下班還可以去運動一下，可能身體會比較好」，此話一出讓一旁的前任晨間主播連珮貝笑說：「真的，這問我就對了！我做了10年的晨間主播，身體非常好，想要有孩子立馬就有孩子！」還對著宋燕旻喊加油，笑翻眾人！宋燕旻則哀怨表示：「我老公不想生小孩，還是先把電影生出來再說！」

宋燕旻則自嘲已經當了1年半的「電影寡婦」，因導演老公柯孟融要忙新電影《咒》，兩人過去1年多都沒有踏出台北市，「最遠只到西門町！」難得日前趁她生日時兩人終於一起去農場來趟放鬆之旅，結果在餵食草泥馬(羊駝)時，她不僅被草泥馬追，還意外被咬傷小腿，現在小腿上還留有大塊瘀青，即便如此宋燕旻還是笑說：「草泥馬真的很可愛，推薦大家去跟牠們玩！」

柯孟融的《咒》日前剛拿下優良劇本獎，宋燕旻說，得獎的每個人上台領獎都感謝家人及另一半，「但他完全沒提到我，我超生氣！他覺得公開感謝家人又沒人認識，有點浪費時間！」不過她還是希望明年有機會可以家屬身份陪老公去參加金馬獎頒獎典禮。

接任《1800華視晚間新聞》3個多月的主播葉映彤則笑說，聽到宋燕旻自嘲是「電影寡婦」時，她在心裡翻了8次白眼，因為她婚後與老公兩地相隔，因為疫情關係更是已經1年多沒見到對方，一度在構思有沒有可能在不需要隔離的「第三地」相會，「我們就像牛郎織女，1年才能見1次！我比較幸運的是，他們只能見1天，我們可以相處1個月！」

葉映彤開玩笑說：「現在遇到台長的時間比遇到老公的時間還多，陳老師(陳雅琳)現在是我最新的『夢中情人』！」她自曝一開始壓力真的很大，常會夢到台長，曾有一次晚上因為夢境太真實，讓她誤以為已經和台長報告過某件事情了，結果隔天遇到，發現對方竟然沒有反應，才發覺那段報告的記憶原來只是個夢。

連珮貝和吳昇鴻兩位主播過去都曾是陳雅琳的學生，被問及老師和台長身份的陳雅琳哪一個比較嚴厲，連珮貝直說：「當然還是台長呀！因為我們除了要求新聞品質，同時也有收視上的壓力。」連珮貝從晨間主播改接午間新聞時段，她透露最開心的莫過於先生，因為小孩剛滿1歲，還需要在夜間餵奶階段，都只能麻煩先生處理小孩，但現在改到午間恢復正常班之後，就可以和老公輪值夜班餵奶，她笑說：「老公終於可以好好一覺到天明！」

陳雅琳表示，希望透過伊林娛樂的改造讓大家看見不一樣的華視新聞主播形象。伊林娛樂造型事業部副總蔡玉治受訪時，也相當認同形象也是主播專業的一環，蔡玉治表示：「非常感謝陳雅琳台長的信任，讓我們有很大的造型發揮空間，未來主播的整體造型上面，我們會加入很多設計師的服裝，和專業Salon團隊一起配合。」