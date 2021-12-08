Faye詹雯婷的〈詠愛〉為新專輯打開序曲。（亞神音樂提供）

Faye詹雯婷第二張專輯即將發行。（亞神音樂提供）

詹雯婷（Faye）即將發行第二張個人創作專輯《Faye 詹雯婷 在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳》，身為新專輯製作統籌的她坦言：「在交母帶之前，我每天都在發瘋的邊緣！」首支單曲〈詠愛〉不僅開啟了整張專輯的篇章，更如同Faye詹雯婷的重生歌曲。

這兩年多來，詹雯婷全心籌備新專輯，「雖然我很少在社群網路發文，看起來好像什麼都沒做，但我真的好忙，沒交出作品我也沒辦法休息。」整張專輯從零開始，她在音樂創作營與其他人一起創作、邀她欣賞的音樂人一同製作，回想製作歷程，Faye詹雯婷幾乎哽咽：「一開始會懷疑自己怎麼可能一個人完成一張專輯？從第一天開始就是超多問號。這兩年多，中間好幾個月我都覺得快要走不下去了，不知道下一步在哪。」

專輯名稱《Faye 詹雯婷 在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳》，來自於她對自己名字的肯定。她從小一直覺得自己的本名沒什麼特別，在與朋友閒聊時去查詢「詹雯婷」這3個字的意義，這才知道「詹」是說話滔滔不絕、「雯」是成花紋的雲彩，「婷」則是跳舞優美的姿態，三個字連在一起就是「在雲彩上跳舞，嘰嘰喳喳」。她驚訝地發現：「原來這不就是我一直以來在做的事嗎？一首首的音樂是我的雲彩，歌唱就是我在音樂裡的舞蹈。小時候我是個在大家面前念課文都會結巴的人，到現在站在舞台上唱歌，這一路我走了這麼久，終於活成了我名字的樣子。」

而新歌〈詠愛〉是Faye詹雯婷第一首寫出的作品，透過這首歌讓她能重新認識自己，「每個人的生命都會碰到要跳出舒適圈、跳出框架，往外冒險的時刻，接收到的新事物對我們來說可能不太熟悉，但也許就正是我們一直在尋找的東西，讓人有一種重生的感覺。」MV拍攝到最後，她更突然落下眼淚，她感嘆道：「好不容易走到現在，一切的一切都很感動。」