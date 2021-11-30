全民大劇團經典作品《同學會！同鞋~》改編成音樂劇，主演齊聚。（陳俊吉攝）

全民大劇團經典作品《同學會！同鞋~》改編成音樂劇，主創團隊齊聚。（陳俊吉攝）

范瑞君、趙詠華、萬芳、賴雅妍合作《同學會！同鞋~》。（陳俊吉攝）

凱爾、藍鈞天、光良、謝佳見合作《同學會！同鞋~》。（陳俊吉攝）

賴雅妍參與《同學會！同鞋~》演出。（陳俊吉攝）

全民大劇團經典作品《同學會！同鞋~》挑戰改編成音樂劇，邀請萬芳、光良、賴雅妍、趙詠華、 范瑞君、謝佳見、藍鈞天、凱爾、王鏡冠領銜主演，是極度難得的音樂、劇場界超強卡司大合體，全新班級將在明年1月初走進臺北流行音樂中心。30日記者會上同學們展現出好感情互虧互挺，賴雅妍與謝佳見合作《三隻小豬的逆襲》後，閨蜜情延伸到戲外，謝佳見一直想演音樂劇，便在賴雅妍的推薦下加入演出，這回改演情侶的兩人還同聲互挺表示：「你演我就演！」

謝佳見劇中飾演到結婚前夕才敢和女友坦承出櫃的角色，他在排練期間，唱到獨唱歌曲時，忍不住爆哭直呼「黃婷寫的詞實在太可怕了」；范瑞君也說因歌都太貼近人心了，所以她提早在家把所有歌聽過，一次哭完，以免影響演出。賴雅妍說她幾乎每次排練都哭，從第一次排跟光良的情感戲，一走完戲就整個崩潰，光良還很驚訝問：「妳是真的哭喔！」而且她如果哭得太難過就無法唱，就把歌丟給其他人。

趙詠華笑說，當大家都說自己因為哭戲可能會唱不好，她就會心軟幫忙承擔歌唱主力。萬芳誇說：「有詠華在現場一起唱歌，是很大的定心丸，她很會唱又很會唱和聲，她的聲部一出來，就讓歌曲變得很有層次，她最厲害是可以邊哭邊唱，還可以隨便切換聲部、從主Key變成唱和聲！」她也力誇藍鈞天原來很會唱，且爆料他有場裸露戲，「我們班男生顏值高、體態上絕對都可以！」 藍鈞天說：「我以為我是來演一個感動的戲，怎麼突然會變成要裸奔。」

萬芳過去是舞台劇常客，自從2013年的《寶島一村》後，已有8年沒演出舞台劇，這也是她第一次參與音樂劇，將兩個專業領域融合，她說自己已經有滿長一段時間沒進劇場，「看到黑膠地板有種興奮感，劇場魂就會跑出來，不知道哪裡來的感動，身體就會想要趴下去」。

光良飾演老實、被大家欺負霸凌的角色，他說，音樂劇的唱歌方式不一樣，和當歌手是兩件事。導演說他來幾次戲後，就找到自己霸凌自己的方法，萬芳解釋「就是光良自己安排了被排擠。那根本就已經不是唱歌的光良，是可以進入戲劇狀態的光良」

凱爾是唯一舞台劇和音樂劇都有參與演出的同學，但包括他自己和身旁的同學角色都有換，所以常常會錯亂突然愣住，「像我會對著趙詠華的角色，叫舞台劇裡面楊麗音的角色名字。」這次作為唯一資深同學，也被同學拱為班級的搞笑王，趙詠華說：「我們在戲中都有感情戲，但只要凱爾一放招，大家都還會忍不住笑出來。」

《同學會！同鞋~》原為全民大劇團製作之舞台劇，累計至今已有50場以上的演出，8萬人觀賞過的高人氣，是一齣貼近生活的作品。編導謝念祖笑著表示，「因為這個作品在劇場知名度太高，即便到現在還是有很多觀眾，一看到劇名就以為只是換了演員的舊戲重演。但你看這次的卡司，就知道只讓他們演戲，真的太可惜了！」謝念祖笑著表示，能夠邀請到這些卡司，除了透過苦苦哀求外，就只能用真心打動對方，「我們會讓演員在角色發展上面有更多的可能性，期待能共同打造一齣好的作品。」

這次的音樂劇不僅有戲劇，還有盛大歌舞場面。音樂特別邀請資深製作人黃韻玲親自操刀作曲，全能跨界詞人黃婷擔綱作詞，團隊表示剛開始邀請黃韻玲，她擔心北流事務太多只答應做音樂總監，沒想到疫情影響，讓她手上事情都暫緩下來，「對於同學會本身，我腦中就有很多對這齣戲的想像，也有很多音樂出現在我的腦海，希望透過音樂，將我對同學會的感動，傳達給台下的觀眾。」原本專精於流行音樂歌詞創作的黃婷也說，因為三級警戒讓她能夠將重心放在《同學會》的歌詞創作上，她開玩笑說：「流行音樂都是一首歌詞大概寫一周，但我在三級警戒的日子中，劇團逼我寫了18首歌，讓我功力大增。」全新音樂劇作品《同學會！同鞋~》於 OPENTIX 兩廳院文化生活熱賣中，明年 1／8-9 在臺北流行音樂中心僅有3場演出。