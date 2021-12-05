「你覺得深圳是怎樣的？」一千個人眼裡有一千個哈姆雷特，關於深圳，每個人都有屬於自己的定義。

在台灣青年許寶丹看來，「北京是北京的，上海是上海的，廣州是廣州，深圳是大家的。」來深實習一個月，許寶丹「在深圳這座包容的城市中體驗了不同的文化，找到了喜愛的美食，也堅定了奮鬥的信心」。

被深圳的繁華所吸引，更感動於「包容性」

由於父親的工作原因，小學時，許寶丹就跟隨父母從台灣來到大陸生活學習。在廣東，她度過了自己的小學、初中與高中時光，一待就是十餘年，直至考上鄭州大學。

正值大三，許寶丹主動在網路上尋找實習機會，早就耳聞「深圳發展機會很多」的她，毫不猶豫地報名參加了深圳台商協會所舉辦的實習活動，「在我的印象裡，深圳除了繁華還有夢想，這裡是無數應屆畢業生擠破頭都要來的城市。我也想來深圳學習經驗，規劃自己的職業方向」。懷著期待與激動的心情，許寶丹跨越1500公里來到了前海手繪科技有限公司，開啟了為期一個月的深圳實習之旅。

然而，許寶丹起初的實習並不是那麼順利。在大學學習網路與新媒體專業的許寶丹擔任的卻是產品運營實習生，如何上線新軟體？如何進行數據分析？……一連串的問題讓第一次實習的許寶丹有些手足無措。

「根據公司計劃定期上新模板」，細心的實習老師早已察覺到許寶丹的侷促，一面幫她梳理工作流程，一面為她加油鼓勁。漸漸地，許寶丹找到了工作狀態，掌握了操作方法。在這裡，許寶丹真真切切感受到了「來了就是深圳人」的意義，「同事們都對我很照顧，會熱情地指導我工作中的問題。沒有因為自己是外省人而感到不適應，很多同事也是外省人，有北京的，還有山東的。這是一座移民的城市，同時也是一座包容的城市，身邊都是來自五湖四海的朋友」。

許寶丹認為這種包容性還體現在美食中，「雖然是在深圳，但是口味上並沒有很大的差異，很適合自己的口味」。工作之餘，許寶丹就會和朋友們一起品美食、探美景，在眾多美食中，許寶丹也找到了自己最喜愛的一款——椰子雞，「真的很好吃，吃上一次就印象深刻」。

實習期間，許寶丹留下了許多歡快的足跡與爽朗的笑聲。在南山海邊公園，她享受微風溫柔的「撫摸」，欣賞落日美景；在前海展示廳，她觀看深圳城市風貌影片，展望深圳未來的發展；在海雅繽紛城，她穿梭於各大購物商場，感受深圳的魅力與繁華；在南頭古城，她感歎深厚的文化沉澱，重溫傳統文化的力量。

未來考慮留在深圳工作，「趁年輕努力拚搏」

在深圳台商協會的幫助下，許寶丹還與其他來自台灣的實習生們一同參訪騰訊、網易等互聯網企業，看到他們忙碌的身影，許寶丹感覺到「他們很努力、很厲害」，並考慮「畢業後留在深圳，想和他們一樣在大型公司工作」。

如今，許寶丹的實習之旅已經結束，時間雖然短暫，卻收穫滿滿。她有了新朋友，有了新認識，也有了新想法，「相比於台灣，深圳的生活節奏要快很多，可能會有一些壓力，但是很有年輕人一起打拼的氛圍。每當看見公司窗外林立的高樓，就會深刻感受到深圳的魅力與速度，更堅定我來深圳的信心。趁年輕努力拚搏，希望能夠學習更多的經驗和知識」。（白念平/深圳《晶報》記者）

（本文來源：深圳《晶報》）