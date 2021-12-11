國民黨主席朱立倫今天透過影片在海峽論壇論壇大會致詞，他表示，面對當前兩岸局勢，他會秉持國民黨黨章、黨綱的規範，以及兩岸多年交流所累積的基礎，以民眾福祉為己念，繼續推動兩岸和平發展。

第13屆海峽論壇昨天在福建舉辦，今天舉行論壇大會，本屆論壇主軸為「擴大民間交流、深化融合發展」，因疫情關係，採實體與線上會議。朱立倫上午透過預先錄製的致詞影片表達祝賀，祝福海峽論壇順利圓滿成功。

朱立倫表示，回顧第一屆海峽論壇在2009年5月舉行，當時，他以國民黨副主席的身分率團參加，從此也開始了兩岸交流的各項平台。12年多後，他以國民黨主席的身分再次向大家祝福，也深刻體會到今天的國民黨對於穩定兩岸關係，增進民眾福祉的責任重大。

朱立倫強調，面對當前兩岸局勢，他會秉持國民黨黨章、黨綱的規範以及兩岸多年交流所累積的基礎，以民眾的福祉為己念，繼續推動兩岸和平發展。

朱立倫說，在疫情肆虐的當下，對於長期在兩岸往來的台商、台胞、台生、陸生及陸配而言，真的是非常辛苦。國民黨一定秉持初衷，除了妥善照顧在台灣的陸生、陸配以外，也要為在大陸經商、工作、生活、求學的台灣同胞爭取應有的權益保障。

朱立倫表示，本次海峽論壇，分別透過青年交流、基層交流、文化交流、經濟交流等4大領域促進兩岸互動，這正好與他近日所提出，當前兩岸關係應該力推的民間6大社會力交流，包括文化、城市、學術、商業、宗教及體育等層面十分契合，後續甚至包括環保層面的碳排放、氣候變遷等議題，以及對於新冠疫情的防疫及後疫情時代的經濟發展，都是兩岸可以追求合作的重要議題。