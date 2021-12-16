侯友宜未表態出席選前之夜 趙少康建議朱立倫這麼做

四大公投案將於18日投票，重啟核四公投領銜人黃士修、國民黨副發言人楊植斗、議員侯漢廷，以及從事政治分析、商業公關的高毓安都宣布絕食，引發關注。資深媒體人趙少康今（16）日前往自由廣場探視。至於新北市長侯友宜尚未明確表態是否出席選前之夜，趙少康則提出一建議。

楊植斗絕食已超過180小時，趙少康受訪時表示，楊植斗晚上會心悸，甚至自己剛剛輕拍他，他也會感到疼痛，身體非常虛弱，自己看了很心痛，年輕朋友為了公投、為了國家前途這樣拚命，若造成身體損害可能會是一輩子的事，看了很難過。

資深媒體人趙少康今（16）日前往自由廣場探視正在絕食的黃士修、楊植斗等人。（圖／中時新聞網直播畫面）

媒體詢問，國民黨內部民調顯示，投票率可能不高，尤其新北市投票率較低。趙少康說，還有明天一天，還是希望新北市長侯友宜鼓勵大家出來投票，作為新北市長鼓勵大家投票天經地義，至於怎麼投隨選民意見；至於侯友宜尚未表態是否出席選前之夜，趙少康則認為，國民黨主席朱立倫應三顧茅廬請他參加。

媒體追問，若侯友宜不表態會影響投票結果嗎？趙少康認為「還好」，侯市長一個人能影少多少投票率，這也不盡然，當然侯是藍營最大咖的諸侯之一，聲望也很高，也有指標作用，因此希望他能清楚的立場表達，但這也是他的個人自由，很難逼他，相信新北市民有自己的看法。

趙少康也再提到侯友宜日前臉書的表態千字文，他說，是綠的搞成政黨對決，藍的何辜呢？藍的是因為綠的說政黨對決，藍只好硬戰；當綠的說四個不同意時，藍只好說四個同意，呼籲侯友宜應該搞清楚到底誰是罪魁禍首、始作俑者，當兩邊都罵的時候，藍營就很傷心了。

對於千字文引發爭議，侯友宜昨受訪時表示，該文章是他三年前第一次參選時自己擬的、自己說過的話，再拿出來和大家分享，只不過實踐自己的價值，希望這份價值因為堅持，而擁有熱情不斷地走下去；並強調會努力做好事情，全力以赴，也謝謝大家關心。