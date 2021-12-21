對公投結果，趙少康昨指出，在反萊豬議題上，光高雄就贏20萬票，高雄決定全台灣人吃萊豬。此言論遭到民進黨立委趙天麟批評是羞辱高雄人。趙少康則反駁，高雄讓台灣人吃萊豬怎麼是污辱呢？難道趙天麟或民進黨認為吃萊豬不好嗎？

對於趙少康說法，高雄市長陳其邁今（21）反嗆，這是民主邏輯的錯誤，新北市有71萬人是投不同意票，難道也是強迫大家吃萊豬嗎？民進黨立委趙天麟更指趙少康這種字眼羞辱高雄人。

根據《風傳媒》報導，中廣董事長趙少康21日下午受訪時表示，數字（票數）會說話，高雄1個地方同意吃萊豬比不同意多20萬票，如果沒有這20萬票，全台灣是打平的。

趙少康反問，民進黨說吃萊豬很好啊，農委會主委陳吉仲還說像「人吃健康食品」，如果民進黨覺得吃萊豬是好事，高雄讓台灣人吃萊豬怎麼是污辱呢？難道趙天麟或民進黨認為吃萊豬不好嗎？如果是好事，那從民進黨角度要抗什麼議呢？