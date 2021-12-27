有媒體披露，前副總統陳建仁可能會以黑馬之姿參與2022年台北市長選戰，引起各界關注。同時，日前還曾有傳聞指出，民進黨擬推派知名主持人、律師謝震武出征。對此，前民進黨立委郭正亮表示，謝震武參選的消息，是謝有一些綠營外圍的朋友想要試水溫，但這件事並未進入真正的決策評估。

郭正亮今天(26日)在政論節目《新聞大白話》中分析陳建仁參選台北市長一事時指出，陳建仁要面對高端疫苗議題的衝擊，以及在年齡上是否符合台北市民期待。

對於主持人追問關於先前謝震武參選的傳聞，郭正亮則說，陳建仁參選的可能性比較高，這是他個人意願的問題，「謝震武那個，是外圍他一些綠的朋友在試水溫，確實有人有這樣的想法，可是真的沒有進入真正的決策評估」。同台的國民黨台北市議員游淑慧表示，前台北市長郝龍斌2013年時約謝震武到台北市參選，國民黨也有詢問他的意見，且他的家庭背景也偏藍。

不過，針對參選的傳聞，謝震武日前也在節目中表達個人看法，並指自己每到選舉時刻總被提名。同時，謝震武也表明，自己只想當一名稱職的節目主持人，「其實我的身分就是律師跟節目主持人」。而過去曾被看好參選的衛福部長陳時中表示，「今天討論的是疫情，政治的問題讓政治解決」。台北市長柯文哲日前受訪時強調民主政治是說服的過程，但當市長前還是要準備和訓練，不過到現在為止「黃珊珊比任何人都好」。