桃園市長鄭文燦（前）南下台中站台力挺，稱讚林靜儀是「溫柔堅定」力挺林靜儀。（張妍溱攝）

台中市第二選區立委補選，進入倒數6天，民進黨立委補選候選人林靜儀，「溫柔堅定挺靜儀」沙鹿造勢活動，於2日下午3點開始，現場由立委何欣純、張廖萬堅主持，邀請民進黨人士輪番上陣演講，由農委會主委陳吉仲首講催農民票，桃園市長鄭文燦南下台中站台力挺，爭取民眾支持林靜儀。

來自各地支持者及農民齊聚，揮舞「林靜儀小旗」，高呼「林靜儀凍蒜！」，農委會主委陳吉仲說，當初農民保險催生，是林靜儀擔任不分區立委的時爭取的，因為林靜儀出生在鹿谷出生，在台中念書、成長，跟他一樣都是〝鄉下囝仔〞，體恤農民、支持農民；林雖然可以當醫師，但為了農民她堅持一定要站出，爭取農民福利，請大家支持。

桃園市長鄭文燦說，林靜儀在擔任立委期間推動身體自主權、醫療自主權，她是一個好立委，他在紐約看見林靜儀代表台灣，曾參加國際婦女會，身為一個醫師，可以擔任民進黨婦女國際部主任，唯有她，絕無第2人選。

鄭文燦提到，這次中二選區補選跟林昶佐罷免案，全國都在關注，希望支持民進黨的人幫助林昶佐與林靜儀通過考驗，讓台中、台北雙贏，獲得民主的勝利。