民進黨台中第二選區立委補選候選人林靜儀，在女醫民主陣線的簇擁下出場。(黃國峰攝)

林靜儀說，她未來2年、6年甚至10幾年，都要與地方站在一起。(黃國峰攝)

台中第二選區立委補選選前之夜，民進黨候選人林靜儀晚間在烏日舉辦造勢晚會，現場湧入近萬支持者，大家高舉手中「自由的花」、高聲喊出「凍蒜」，將氣氛推向高點。副總統賴清德則持續喊話，中二選區的選民明天要出門投票，尤其外出工作、讀書的年輕人，一定要返鄉投票。

「林靜儀，凍蒜！」、「林靜儀，凍蒜！」在女醫民主陣線簇擁下，林靜儀侃侃而談3個月來投入選戰的心得，她說，每天看到支持者的眼神，都讓他更堅定要贏的決心，希望為民眾做出更多貢獻；這次的補選，她知道要對抗地方不公不義的勢力，但堅持站出來承擔，未來2年、6年甚至10幾年，都要與地方站在一起。

林靜儀說，國民黨利用罷免、公投，一次次傷害人民對民主的信心，讓大家放棄投票，這就是用民主傷害民主；太陽即將要出來了，現在只是被烏雲遮住，大家明天要勇敢站出來投票，為了孩子、為了未來，勇敢站出來投票，迎接中二選區的全新未來。

賴清德細數台中二選區近幾年的選舉情況，他說，從台中市議員陳世凱到陳柏惟、林靜儀，年輕人不害怕、一棒接一棒投入這裡的政治，希望服務地方，希望明天中二選區可以開出自由的花蕊，從此這裡的鄉親可以自由做主，不必看別人臉色，不必再害，但要達到這個目標沒那麼容易，需要勇敢的人站出來帶領，但更需要鄉親在後面相挺。

賴清德強調，林靜儀曾經擔任立委，她與弱勢、勞工站在一起打拚，這次更勇敢承擔、投入這場補選；希望大家明天再忙都要出門投票，而且要歡歡喜喜地去投票，尤其，在外讀書、工作的人更要返鄉投票，讓埋在地下的種子能發芽、長大及開花，大家手牽手、心連心，走過黑心政治，共同寫下民主政治的新頁章。