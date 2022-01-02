備役少將于北辰去年12月31日在臉書宣布正式退出國民黨，表明2022年要走自己的路，並稱不時有深藍要求桃園市黨部主委邱奕勝將他開除，邱奕勝已經辭退黨部主委，他留在國民黨成為深藍阻礙，因此決定揮別加入36年的國民黨。對此，媒體人朱凱翔表示，他要請大家不要謾罵于北辰，原因有兩點。

朱凱翔今（2日）在臉書粉專「不演了新聞台」發文表示，大過年的，本來不想講政治，但實在忍不住了，稍微說兩句。

首先，朱指出，于北辰如今的角色，就是綠營「樣板」，而「樣板」要發揮作用，首先必須被炒高人氣，墊高價值，大家別被撩撥，那反而正中下懷，不要理會，笑笑地祝福他人各有志就好。

朱接著強調，于北辰的問題，從來就不是其標榜的「反共」，而是迎合綠營，以反共之名，行反智之實，不管是反藍，反綠，或反共的人，都或許還有論辯的意義，但反智是沒藥醫的。朱奉勸藍營支持者，「不要罵，罵他是抬舉他，平常不用理會，出包時嘲笑就好」。