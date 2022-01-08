原屬國民黨籍的備役少將于北辰，去年12月31日發表聲明宣布退黨，隨後宣布未來不會選立委、市長，而會在今年以無黨籍參選桃園區議員。于昨日（7）更稱「國民黨重返執政比登天還難」，他離開國民黨是為了救國家、不再受國民黨包袱的限制與框架。消息一出再度引發熱議，正反意見兩極，有網友認為于的言論「刷新三觀」，不少人則對此看法表示認同。

于北辰7日在網路節目《于北辰-北杯說故事》表示，大家最近應該都被他的新聞疲勞轟炸了，他也很意外自己竟衝上網路溫度計第三名，讓大家每天都看到于北辰令他深感抱歉。

于北辰指出，他在國民黨待了36年，當年他會加入國民黨核心價值就是「愛國」，他從16歲起因為進入軍校而加入國民黨，因為所謂「黨國一體」愛國就是愛黨，入黨就是表達自己愛國熱忱最好的方式，他也一直以跟先總統蔣公與國父孫中山擁有同一個黨證為榮，這個信念也放在他心中36年了。

于北辰強調，脫下軍服退伍後他想為國家做事，但因種種的路線、論述與外部環境影響，未來國民黨、民進黨間300萬票的差距會愈來愈大；既然他喚不回國民黨，就不能再跟他們一起往下走、往下沉淪，「國民黨重返執政比登天還難」，那麼就是他該揮別這個政黨的時候，「離開了國民黨是為了救國家」，因他出來後不再受國民黨的政策包袱的限制，也不再受黨員框架的限制。

此消息引發熱議，網友湧入該影片與《中時新聞網》相關連結下留言，但正反兩方看法兩極，互不相讓：「刷新三觀」、「真的刷新三觀，而且是顛覆三觀」、「牆頭草就是牆頭草」、「現在是在解釋給誰聽？無恥」、「在你眼中國民黨向下沉淪，那民進黨呢？」「沒人在意……隨你啦！我就住桃園區，絕對不會支持你！」「于將軍說得非常有道理」、「于將軍的理念很清晰，勇於走自己的路」、「沒有于將軍是國民黨的損失」。