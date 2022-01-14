桃園今天本土有11例確診個案，9例在桃園，聯邦銀行健行分行確診行員因曾到西堤餐廳中壢中山店聚餐，市府針對西堤人員匡列採檢，早上公布有3名員工、2名顧客確診，其中1員工為中壢高商學生。晚間再傳3人確診，分別為1名東興國中學生、2名中壢高商學生，詳情有待桃園市府、指揮中心說明。

據悉，中壢高商學生（案17774）有5名同住家人被居隔，其中有2名家人分別就讀東興國中、信義國小，今天校方皆預防性停課1天，晚間東興國中傳出有1名學生確診，不過尚待確認是否為該名同住家人確診，教育局已緊急通知該校要停課14天。

針對中壢高商有學生確診，鄭文燦下午曾表示，針對案17774的同班師生共40人送集中檢疫所，下午4點半起也在中壢高商校園內設置臨時採檢站，呼籲近2000名師生採檢，晚間就傳來2名學生確診的消息，個案詳細情形仍有待市府及指揮中心說明。