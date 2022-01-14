黃珊珊說，案17801為37歲男性，在中壢西堤餐廳工作，因工讀生確診後在當地做採檢，12日家用快篩採檢陰性，隨後因為身體不適赴醫院檢查發現確診。（北市府提供／游念育台北傳真）

中央流行疫情指揮中心14日公布國內新增68例確診個案，分別為11例本土、57例境外，而桃園市的聯邦銀行、西堤餐廳的群聚案也擴大到台北市，台北市副市長黃珊珊表示，確診個案17801為中壢西堤餐廳員工，居住在北投區，1月14日上午PCR陽性，Ct值17；另外，聯邦銀行員工案17738的丈夫，其案號為案17771，在太太確診後被匡列採檢確診，Ct值30，目前隔離治療中。

黃珊珊說，案17801為37歲男性，在中壢西堤餐廳工作，因工讀生確診後在當地做採檢，12日家用快篩採檢陰性，隨後因為身體不適赴醫院檢查發現確診，而該個案上下班是搭乘捷運紅線轉台鐵到中壢，比較多是車站足跡，匡列對象為同住家人4位隔離，其餘風險對象則正在疫調中。

北市府指出，案17801曾在1月8、9、11至13日早上7點15分搭乘捷運從明德站到台北車站，再從台北車站搭乘台鐵區間車1129車次到中壢車站；而同日晚間9點30分則搭乘台鐵不固定車次從中壢車站往返台北車站，另外，個案還在10日早上11點至12點去過北投市場、同日12點到過遠東SOGO天母戶外綠地。