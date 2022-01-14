Omicron深入社區，本土疫情遍地烽火，確診個案不斷傳出。對此前台大感染科醫師林氏璧就表示，Omicron的兩大特性，導致疫調非常困難，更直言病毒可能已經傳出去了，「這仗真的不好打」。

從桃園機場清潔員群聚案開始，本土疫情狂燒，後續又衍生電子廠群聚、聯邦銀群聚再度如今的西堤群聚，確診個案不斷上升，今天(14日)晚間再傳出3名學生確診，為西堤工讀生相關人員。

林氏璧在臉書PO文，表示Omicron的疫調與匡列非常困難，原因在於2大特性，包括潛伏期縮短到3天，以及發病前2到3天就已經具備傳染性，而過往的新冠病毒，平均潛伏期大約在4至5天，發病前2天開始具傳染力，因此受到暴露後大約在第2~3天開始有傳染力，第4~5天發病，中間的時間差充足，疫調跟匡列都比較能趕上。

林氏璧指出，如今Omicron潛伏期縮短到3天，受到暴露後1天內就具有傳染力，第3天就發病，大大加速整個傳染鏈。他舉銀行員群聚案的指標個案17630為例，7日在尾牙上傳染給其他人，9日發病3人、10日發病6人，但自己卻是10日開始發燒，也就是說在無症狀時就大量傳播。

林氏璧說，10日銀行接獲通報自主健康管理，但自主管理仍可以外出與家人接觸，但這些銀行員早在尾牙隔天的8日就開始有傳染力，代表病毒可能早就傳出去了，加上病毒一代傳一代的速度實在太快，導致疫調匡列都比Delta困難許多，直言這一仗真的不好打。