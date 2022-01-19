世界衛生組織（WHO）周二表示，雖然某些國家的Omicron變種病毒疫情正在消退，但這場大流行病並不會因此就結束，世衛並警告，全球感染率如此之高，不排除將出現新變種病毒的可能性。

世衛新冠疫情技術小組負責人Maria Van Kerkhove在最新的疫情報告中表示：「我們聽到很多人說Omicron將是最後一個變種病毒，之後這場大流行病就會結束。但事情並非如此，因為這隻病毒在全球的傳播力非常強」。

根據世衛統計的數據，過去一周全球就增加了將近1900萬個新冠確診病例，相當於增加了20%。但Van Kerkhove表示，若加上未通報的新病例，實際的確診數會高出許多。

世衛組織高層官員Bruce Aylward博士警告，大規模傳播給病毒更多複製和變異的機會，使出現新變種病毒的風險升高。

新冠疫情技術小組負責人Van Kerkhove並表示，現在還不到放寬戴口罩與保持人身距離等公衛措施的時候，她並呼籲各國政府應加強這些措施，以強化對疫情的控制，並在新的變種病毒出現時，阻止新一波疫情的爆發。

Van Kerkhove表示，如果我們現在不這麼做，我們將進入另一個危機，所以請不要放棄科學，不要放棄有效的策略，這些策略可以保護我們的安全。她並呼籲各國政府加大對疫情監控系統的投資，因為「這不會是最後一個「高關注變異株」（Variant of ConcernVOC）」。

白宮首席醫學顧問佛奇博士周一表示，現在預測Omicron變種病毒是否將成為最後一波新冠疫情仍為時過早，它是否會成為每個人都期望的活病毒疫苗仍有待觀察。他表示：「我也希望如此，但這只會發生在沒有出現另一個變種病毒是可以逃脫先前變種病毒觸發的免疫反應」。

佛奇表示，即使Omicron真的成為最後一隻新冠變種病毒，也不可能代表這個病毒將完全終結，它反而會以「地方病」（endemic）的程度繼續存在這個社會裡。

世衛公衛緊急計畫執行主任Michael Ryan周二表示，新冠狀病毒永遠不會根除，但這場大流行病有可能在今年出現轉折，我們的社會有機會在2022年結束這場公衛緊急狀態，只要我們能解決一些長久以來的不平等問題，例如能否公平取得疫苖和醫療照護。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreysus）則表示，一些國家的新增病例似乎將要到頂，為這一波Omicron疫情最壞的情況即將結束帶來了希望，但他警告，現在還沒有任何一個國家已經走出險境，這波前所未見的感染潮仍使衛生醫療系統面臨沈重的壓力。