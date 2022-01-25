高盛出具報告指出，自去年12月到今年1月，美國因為這場大流行病而沒有就業的成年人口比例暴增了兩倍。

該華爾街大行引用美國普查局對大約7.5萬名受訪者所做的「家庭脈動調查」（Household Pulse Survey）指出，因為與疫情相關的理由而未就業的成年人比例，從去年12月的1.2%遽升至1月的3.5%。

Moody's Analytics首席經濟學家Mark Zandi在推特上表示，這份調查顯示，1200萬名美國成年人因為染疫生病或需要擔任照護者而「沒有在上班」，這個數字非常驚人。

Zandi並表示，這項在1月頭10天完成的調查，進一步印證Omicron變種病毒確實造成了經濟損失。

近幾周來，Omicron變種病毒迅速傳播造成許多人染疫生病或隔離，使經濟活動備受干擾，從垃圾清運、公共緊急服務乃至於航空業都因而中斷。

高盛經濟學家在報告中指出，職員為面向公眾的雇主，例如學校以及警察、消防和緊急醫療等公共緊急服務單位，因新冠病毒而隔離的人力比例尤其大。

高盛表示，在12月27日至1月7日期間，平均每天有8%的航班遭到取消。不過在惡劣天氣造成影響之前，最近航班取消的情況有所緩解，顯示缺工的影響正持續減弱。

此外，Omicron變種病毒也正在改變美國人的行為，對疫情敏感的產業受到打擊。高盛表示，過去一個月，服務業活動急劇下滑，例如航空旅行已經放緩。高盛援引美國運輸安全管理局的數據指出，機場通關人數已經跌到只剩兩年前的約72%，比去年11月跌至84%更慘，而OpenTable數據顯示餐飲業也出現類似的情況。