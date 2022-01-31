每到新年許多人都會許下「新年新願望」，期待自己可以在年底以前達成目標，其中「減肥」就是最多人會許下的願望之一。美國一間動物園的人氣犰狳一到新年就會開始「減肥大業」，然而堅持不了幾天就累得躺在運動滾輪上呼呼大睡，可愛逗趣的模樣讓網友全都笑翻了。

辛辛那提動物和植物園（Cincinnati Zoo & Botanical Garden）位於美國俄亥俄州，園方經常會在臉書粉專分享動物們的可愛日常，其中一隻人氣犰狳喬妮安塔（Juanita）每年都成為「不想努力」代表，在新年一開始就放棄自己的「減肥大業」，雖然保育員貼心地替牠準備了運動滾輪，但才在上面跑沒多久，喬妮安塔就覺得累了，直接仰躺在滾輪上呼呼大睡。

這篇貼文發布於本月4日，照片一曝光很快就吸引大批網友關注，截至目前為止已累積3.6萬人按讚，不少人看到喬妮安塔放鬆的模樣都忍不住笑了出來，紛紛留言：「喬妮安塔完全就是動物版的我，如果我有一個運動滾輪，肯定也會躺在裡面睡覺」、「我完全可以理解喬妮安塔的心情」、「我也放棄了我的減肥計畫哈哈」、「我覺得我可以跟喬妮安塔當朋友」、「這就是現在我對跑步機的感受」。

在英國薩塞克斯郡的德魯西利拉斯動物園（Drusillas Park）也有一對需要減肥的犰狳雙胞胎，帕西（Patsy）和艾迪（Eddie）因為在聖誕假期間貪嘴吃太多，姊妹倆都胖了2公斤，對於犰狳來說是不小的數字，於是園方在不久前宣布，將要開始牠們的減肥計畫，除了運動以外，也幫姊妹倆安排新的菜單，期待牠們能盡快恢復正常體重。