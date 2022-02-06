法國同意出售80架「飆風（Rafale ）」給阿聯 創下戰機出口最高紀錄

在伊朗撐腰下，葉門什葉派「青年運動」（Houthi）叛軍最近對阿拉伯聯合大公國（阿聯）發動一連串無人機，還有飛彈攻擊。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）5日報導，法國防長帕莉（Florence Parly）為了顯示巴黎與阿布達比團結一致，在推特（Twitter）上宣布，法國將提供軍援，以協防阿聯領空。推文中說，「阿聯1月在領土上遭受嚴重攻擊，是受害者」。

法國武裝部隊部（Armed Forces Ministry）說，7架駐地「飆風」戰機的協防任務將從達夫拉（al-Dhafra）空軍基地執行，與阿聯空軍共同偵察，並攔截針對阿聯的無人機或巡弋飛彈攻擊。

事實上，法國不僅在阿聯首都阿布達比設有永久軍事基地，雙方也維持密切的政經關係。阿聯因遲遲等不到美國的F-35戰機，轉而採購「飆風（Rafale ）」戰機，而去年12月時，法國同意出售80架最新版「飆風」給阿聯，創下自家戰機有史以來最大的出口紀錄。

此外，阿聯國防部也證實，正加強和法國的軍事合作協議。而法國國防部官員說，目前駐阿聯的法國部隊約有650人。自從1990年代以來，阿聯和法國簽署了一連串國防協議，其中包括2008年時，允許法國在達夫拉軍機場設置它在波灣的第一個永久性軍事基地。

除了法國外，美國也在派軍艦和先進戰機，以防阿聯遭受飛彈攻擊。據說美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）保證，會部署F-22和F-35等5代戰機到阿聯協防。