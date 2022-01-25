Omicron變異株傳染力強重創服務業，美國2022開年經濟活動急遽降溫，調研機構IHS Markit周一公布，美國1月綜合採購經理人指數（PMI）驟跌到萎縮邊緣，創2020年7月來新低。

美國1月綜合PMI初值從去年12月的57.0劇滑到50.8，顯示該月經濟活動勉強擴張，徘徊在萎縮邊緣。

調查數據顯示，這波Omicron疫情服務業首當其衝，製造業活動雖也見放緩，程度較為輕微。美國1月服務業PMI，由12月的57.6跌至50.9，來到18個月低點，比FactSet調查預估的54.7還差。美國1月製造業PMI從前月的57.7下滑到55.0，也遜於經濟師預估的56.0。

IHS Markit首席經濟學家威廉森（Chris Williamson）指出：「染疫病例飆升下，美國經濟在今年一開年就幾近停滯，企業飽受供應鏈拖延及人力短缺問題惡化打擊，為遏阻Omicron擴散再祭防疫限制，讓企業處境雪上加霜。」