台灣社區遭Omicron攻破防線，短短17天111人染疫。萬芳醫院精神科醫師潘建志表示，桃機群聚案新增的確診數，比國外計算的傳播速度還要快，再加上有確診個案仍找不到感染源，推測社區恐已遭病毒潛入，以台灣目前擴大匡列的疫調方式，好像控制不住Omicron，「再兩個星期就要過年了，真是個讓人頭痛又擔心的情況」。

潘建志昨（18）日於個人臉書粉專《BillyPan 潘建志醫師》指出，自新冠肺炎流行以來，台灣經歷三大危機，包括桃園醫院院內感染、華航、諾富特飯店群聚及桃機群聚，三起事件中，就屬桃機群聚擴散最快。

潘建志分析，國外有專家推估，Omicron每2.5天就會多一倍的人感染，但桃機群聚新增的確診者，比國外計算的傳播速度還要快，再加上現在有感染源不明的確診者，因此推測可能還有其他的境外移入確診者，早就將病毒傳入社區。

潘建志說明，雖然感染Omicron重症比率較低，但美國新增大量Omicron確診者同時，住院人數也大幅上升，指揮中心及衛生單位現在用的擴大匡列疫調方式，控制得了Delta變異株，卻好像控制不住Omicron，令他忍不住嘆「再兩個星期就要過年了，真是個讓人頭痛又擔心的情況」。