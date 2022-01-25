高雄港Omicron疫情持續延燒，25日再增3例確診個案，確診者足跡公布。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄港Omicron疫情持續延燒，25日再增3例確診個案，確診者足跡公布。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄港Omicron疫情持續延燒，25日再增3例確診個案，確診者足跡公布。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄港Omicron疫情持續延燒，修船工案18156傳染再擴大，25日再增3例確診個案，高雄港確診總人數已達53例。高市府強調，中島商港區、旗津造修船廠區有接觸風險的人員，收到簡訊通知採檢卻不配合三階段篩檢的人，將依《傳染病防治法》開罰3000至1萬5000元罰鍰。

衛生局強調，4例中有一例屬轉介至台南市的個案，足跡由台南市府公布，實際屬高雄市的案例有3人，為案18515、案18516、案18517。

案18515為60多歲婦人，19日至20日有鳥松、三民、鼓山區多處足跡，和案18401是夫妻，隔離採檢後確診。

案18516為前鎮的船舶零件公司老闆，14日與案18307洽談生意，疑似直接接觸傳染，當天案18187也和案18516有直接接觸。

案18517疑似被鄰居案18469、20日下午到家中拜訪時傳染，被匡列時，已經主動到社區篩檢站篩檢。

高市府早上陸續與港務公司、專家開會，中午宣布最新加嚴措施。因應中島、旗津造修船廠群聚感染擴大，高市府也祭出新規定，12日起曾與中島商港區或旗津造船、修船廠區有接觸風險的人員，收到簡訊通知採檢卻不配合兩次PCR和一次快篩的人，將依《傳染病防治法》開罰3000至1萬5000元罰鍰。

鄰近上述區域的港區民眾，須配合PCR加快篩兩階段篩檢，旗津當地區民和工作者也盡速主動採檢，旗津當地人若有上呼吸道症狀者一律轉介PCR。

陳其邁強調，高雄港或旗津地區若再有個案傳出，極有可能進展至第三波、社區感染。高市府目前透過匡列、隔離，加上擴大篩檢（旗津社區），杜絕第三波傳染的可能性。

針對旗津地區，市府也頒布新加嚴措施，婚喪喜慶大型活動全數暫停，長照相關機構也暫停服務，餐廳恢復使用隔板並落實實聯制，卡拉OK及小吃部唱歌時必須戴口罩。