防護裝備穿脫示教演練（台北榮家提供）

台北榮總感控團隊查核指導（台北榮家提供）

鑒於新冠肺炎疫情持續延燒，輔導會通令全國所屬16所榮民之家加強防範群聚疫情作戰及感染管制作為。台北榮家25日舉行安全維護會報，針對防疫處置流程演練結果進行檢討，並滾動修正防疫應變作戰計畫。

因應國內發生多起Omicron變異株本土確診病例，社區傳播風險提升，台北榮家依據防疫指揮中心感染管制指引，制定防疫應變整備作戰計畫，並接受台北榮總感管團隊蒞家查核指導，模擬機構內出現確診病例時之「人力管理調度」、「住民疏轉安置」、「人員篩檢」、「服務調整」、「防疫物資整備」及「環境清消」等事項，進行防疫兵推及實地演練。

台北榮家今日召開安全維護會報，召集各單位針對防疫處置流程演練結果進行總檢討，遵照台北榮總感管團隊提供之專業建議，滾動修正相關防疫措施。

台北榮家家主任劉化宇指出，台北榮家屬輔導會榮民體系安養機構，目前住民約有600人，其中失能養護床位約占半數。參酌國內外長照中心群聚案例，一旦機構內發生確診病例時，遭受的衝擊影響勢必巨大。

劉化宇強調，面對Omicron疫情來勢洶洶，全體員工防疫必須總動員，務必遵照輔導會及衛生主管機關之各項防疫政策，落實辦理防疫演練工作，做好各項應變計畫及物資整備，大家齊心協力防疫動起來，疫起守護住民平安過年。