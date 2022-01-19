受全球疫情影響，台灣境外移入個案迅速攀升，去年底至今累計逾千名個案。面對疫苗保護力下降，近期本土疫情也開始延燒，光桃機延伸的相關個案，昨就正式突破100人。公衛專家以現行有效病例再生數（Rt）預估，到了月底，本土個案將累計至約540人。為減少對醫療量能的衝擊，呼籲推動「雙疫調分層分流政策」，非密切接觸者若多數都打過疫苗且仍具保護力，不須接受隔離，只要自主健康管理7天，並在期滿前快篩即可。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，去年12月開始，許多民眾的疫苗保護力開始失效，截至目前已造成破百名名本土個案，Rt值也由原本的2.2上升至近期的5.2，預估至1月底，累計個案數將達約540名，但若能每天施打20萬劑加強劑，在維持2級警戒、非藥物公衛措施（NPI）5成的前提下，可於2月初控制疫情，達到Rt值小於1；若每日施打15萬劑加強劑，則要等到3月初才能受控；若每日施打量小於15萬劑，則流行將持續或無法控制。由上周疫苗接種情況而言，每天施打20萬劑加強劑是可行的。

哈佛大學的最新研究顯示，Omicron病毒量再確診後第3天達到高峰後將迅速下降，確診5天後，過半個案的病毒量都下降至Ct值30以上。陳秀熙表示，該研究告訴我們，Omicron來得快，去得快，檢測的時機是個挑戰，需藉由密集的快篩才有可能檢出。由於Omicron流感輕症化、潛伏期短，可比照歐美作法，將入境旅客入院隔離時間由14天縮短至5天，以此估算，隔離床最高需求將由670床下降至322床。

面對疫情升溫，近期疫調工作規模持續增大，檢驗、檢疫、醫療及疫調人員量能受到極大挑戰，陳秀熙對此提出「雙疫調分層分流政策」，第1層為正確及有效率的傳統疫情調查，依據感染源，先找到第1圈密切接觸者，第2圈的非密切接觸者。密切接觸者需立即接受PCR檢測，確診者若為輕症、無症狀者，可安排集中檢疫，重症則住院。檢驗陰性的密切接觸者則需居家隔離，並在第3天、解隔離前進行核酸檢測，已確定有無感染。

針對非密切接觸者，陳秀熙表示，第2層的策略為「疫苗調查」，需了解疫苗施打資訊，區分為已施打疫苗及未施打疫苗者。若多數人仍具有免疫保護力，不需要檢測，只要自主健康管理7天，並在期滿前快篩。若疫苗的保護力已下降，則須接受PCR監測，確診者依症狀集中檢疫或住院，陰性者則可考慮減少居家隔離時間，並在期滿前快篩，在解隔離後應施打加強劑，以避免日後感染的可能。

至於未打疫苗者，陳秀熙表示，都須接受PCR檢測，若為陽性，就依症狀集中檢疫或住院，若為陰性，則須接受居家隔離。因應未接種疫苗者的重症風險，接觸者在第3天、解隔離前都須進行PCR檢測，解隔離後應施打基礎劑。透過這樣的「雙疫調分層分流政策」，可減少醫護檢測能量及後續疫調人力。