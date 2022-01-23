案18351裝卸工人的妻子案18368，以及5歲女兒案18369、3歲女兒案18370在17日下午1時30分至3時也在好市多待了1.5小時。（高市府提供／石秀華高雄傳真）

高雄市目前為止共有42例本土確診個案，其中41例經市府疫調後，確認感染源是高雄港傳播鏈，另高科大男大生感染源仍不明，從市府公布的確診者疫調足跡資料顯示，有7名確診者分別在15日至19日逛過好市多中華店，是所有足跡點重疊最多的公共場所，其中原始傳播者修船師傅的妻子以及裝卸工人的妻子和2名幼女都在好市多中華店待了足足1.5小時。

高雄市1月20日傳出Omicron的本土確診病例後，至今有42人確診個案，高市府連日來公布確診者疫調足跡，從資料顯示，好市多中華店成為確診者足跡重疊最多的大賣場，共有7人分別在15日至19日逛過好市多。

7名確診者中，有原始傳播者修船師傅的案18157的妻子，在15日上午9時30分至11時逛好市多1.5小時，另案18351裝卸工人的妻子案18368，以及5歲女兒案18369、3歲女兒案18370在17日下午1時30分至3時也在好市多待了1.5小時；其餘5人則待了約3、40分鐘。