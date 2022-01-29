美式賣場好市多Costco受到許多消費者喜愛，是不少人採買食物的首選，不過近期有民眾上網抱怨，在好市多買到的頂級牛小排，肉上有局部變綠發臭，讓他直喊要退貨，不少網友也提醒近期牛肉問題多，購買前要仔細查看。

原PO近日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，秀出自己買了頂級牛小排，卻在料理時發現有肉塊變成綠色，還散發出很濃的腐臭味，讓他忍不住抱怨「好可怕的味道，明天要去退貨…」。

民眾上網抱怨好市多牛肉變綠發臭，不少網友也回報近期很容易遇到相同狀況。（圖／翻攝臉書社團Costco好市多商品經驗老實說）

許多網友紛紛建議，近期先不考慮買牛肉。（圖／翻攝臉書社團Costco好市多商品經驗老實說）

不少網友也紛紛留言，認為近期牛肉品質不穩，「最近也太多腐敗牛肉…不知道是那個環節出了問題」、「最近Costco牛肉品質常出包」、「拿去櫃檯退貨都覺得臭的太尷尬了」、「怎麼最近都是綠肉po文」、「在好市多消費了10多年了，從來沒有碰到這種狀況」。

也有人推測牛肉腐壞的原因，「好市多配合的冷鍊運送出問題嗎？」、「應該跟船期延誤有關」、「年前大量交貨品質真的不好控制，尤其現在物流不管在哪個國家都塞，品質真的不是很ok」、「很多都逛很久拿回去換一盒，不然就是回程路途遙遠沒有做好保溫」、「有腐臭味就有問題了，也有可能是自己保存方式不當」。