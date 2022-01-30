不少民眾都會到全聯超市採買物資，促銷價格往往更吸引人，但就有民眾日前到全聯購物時意外發現，掛有「買多賺多」價牌的真相，轉發到臉書社團後也引發網友熱議，坦言「常常都這樣」。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享購物經驗，只見她PO上同款衛生紙的兩種標價，其中「買多賺多」標示買2包價格是222元，平均一件只有111元，但旁邊黃色價牌則註明一件促銷價是112元，沒想到兩者相差僅1元，讓原PO直呼「看到這兩張價牌，我笑了」。

有網友發現一項商品掛有兩種價格，價差僅有1元。（圖／翻攝臉書社團我愛全聯-好物老實説）

不少網友也紛紛留言，「讓你以為買兩件便宜，沒注意就會拿兩件回家，殊不知只差一塊錢」、「不知行銷人員算數不好，還是我們的眼力太好」、「我上次也是看到類似的⋯還以為省很多⋯結果才省2元，好無感」、「其實常有黃標標特價，但跟白標價錢是一樣的」、「全聯最會用一塊錢假裝特價了」。

還有過來人分享，除了買多賺多之外，看見「買一送一」的價牌也要留意，「還有買一送一後，其實平均後還是原一包價格的」、「現在看到買一送一我絕對不會心動的，某家店員很誠實的告知」、「買一送一不見得便宜」。