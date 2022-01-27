糾纏多年的彰銀案，傳出台新金與財政部有望和解？財政部今日發布五項聲明，並強調願意協助台新金釋股，卻未受任何壓力。

有消息傳出，在一位經歷豐富的退休法官居間協調的積極促成之下，雙方達成由財政部協助買回台新金手中彰銀的股票，現在只剩下價格尚未談攏。

財政部今日針對此案發出五項聲明。

一，關於財政部與台新金就彰銀經營權之爭，原是屬於最高法院審理中，但是經最高法院建議，雙方同意由最高法院進行調解。

二，台新金要在一定時間內釋出彰銀的股權，是該公司對金管會的承諾，應由台新金履行承諾，並非是財政部的義務，財政部為促成調解成立，乃基於協助立場，積極洽商潛在買家承接台新金的股權，並就可接受的價格和數量，提務實可行的方案，期達成調解，解決雙方長期的爭議，也展現財政部的善意與努力。

三，調解過程均尊重調解委員之職權行使，秉最大誠意及善意，遵照其指示，積極研提可行方案，惟和解條件如價格、數量等，仍宜符合交易實務、市場行情，並考量潛在買方承接能量，以公平、合理，且可受公評之條件辦理。

四，有關報載調解雙方達成多數共識，及所謂執政高層希望儘快和解落幕，因此財政部有壓力，財政部說明，目前該案仍在最高法院調解中，財政部未感受到任何壓力，關於價格和數量，並未定案，財政部願意在調解委員下秉持善意協助台新金控釋股，但最後仍要考量潛在投資人意願辦理。

五，財政部呼籲，目前正遵循最高法院調解程序，在調解過程中，請雙方共同尊重調解委員職權，勿再對外出現任何調解中資訊，避免造成誤解，且建議台新金控仍需履行其對金管會承諾，財有機會促成彰銀案圓滿落幕。