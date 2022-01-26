一名黑鑽會員詢問回饋金是否可以拿來繳年費，答案讓不少老會員也嚇到，直呼店員都沒說。(圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

好市多因商品眾多，CP值高，深受民眾喜愛，2%回饋金該怎麼用也經常引起討論。一名網友就表示，自己收到了4233元的回饋金，突然想到不知是否可以用來繳交年費，解答曝光後讓許多老會員也傻眼，直呼從來都不知道。

原PO在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》詢問，自己是黑鑽卡會員，日前收到了4233元的消費回饋金，將在2月核發，由於是第一次續卡，因此想知道這筆回饋金是否能用在繳年費上，還是只能單純消費購物。

文章曝光後，有熱心的資深會員表示可以拿回饋金繳會費：「確定可以，我前幾天才辦過」、「只要是賣場內的消費都可以」、「信上面有寫哦，是可以的」，但也不少老會員哀號：「當會員這麼久了都不知道」、「店員都沒說過」、「我也是問了店員才知道可以」。

有會員解釋，雖然可以拿回饋金來繳年費，但好市多規定回饋金必須一次用完，不會找錢，因此建議在結帳時一併續卡，扣掉3000元年費後，要買超過1233元以上會比較划算。