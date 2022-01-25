寒假開始，孩子們也把教室抽屜、置物櫃全清空帶回家裡，未料這名小六男童卻帶回了不得了的東西。一名呂姓媽媽日前就幫孩子整理書包，發現一顆巨大綠色泥球，一戳開後才發現竟日發霉的橘子，照片曝光讓不少網友直呼想吐。

呂姓女網友在臉書《家有男孩崩潰日常》表示，自己小六兒子放寒假，她幫忙整理書包時，發現書包內藏了一顆謎樣的超大型綠色泥球。透過照片可以看到，小六男童書包中卡了一咖綠色大泥球，還死死黏著書包與傳單，讓呂女忍不住PO文「學期末整理書包，發現謎樣東西，有人知道這什麼嗎」。

原PO表示，原本以為是孩子玩泥巴或是黏土作品，沒想到戳開後才知道竟然是發霉的橘子，外面厚厚一層綠色黏土狀的全是黴菌。(圖／家有男孩崩潰日常)

原本以為是兒子調皮，把黏土作品直接塞進書包，沒想到自己一戳開後，發現竟然是一顆已經長滿黴菌的橘子，讓她驚恐不已，直呼根本是有生以來看過最可怕的畫面。

照片曝光引發熱議，不少網友直呼「好噁心」、「我吐了」、「這要是我兒子還不打死他」、「光想就覺得頭皮發麻」，許多「受害媽媽」也紛紛分享自己經歷：「妳這還好，我兒子連沒吃完的乾麵都塞進書包，發現的時候已經長蟲了...」、「我女兒把香蕉塞書包壓到爛，拿出來的時候整個家裡都是噁爛的臭味...」、「我家連丈夫都噁心，沒吃完的水煮蛋塞在包包，結果長蛆」。