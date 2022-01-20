居住環境和住戶品質息息相關，漏水、潮溼等都會造成屋內如角落等一些地方發霉或滋生細菌等。最近有網友發現家中地板長出絨毛不明物體，形狀和海膽有幾分相似，網路上怎麼找都不知為何物，讓他十分困擾。豈料貼文一出後，激發網友的創意魂，認為像貴賓狗、海膽等，還意外釣出藝人納豆在底下留言承認「是我」，吸引1.5萬人按讚。

1名網友在「爆廢公社二館」發文，近期樓下裝修天花板，導致家中地板一直積水，近日發現牆角還長出好幾坨棕色絨毛的不明物體，想盡辦法想將它處理掉，但上網怎麼查都查不到相關資料，「根本不知道這是什麼，請大神幫幫忙」。

網友急問家中長出的絨毛物是什麼，意外釣出藝人納豆。（圖／翻攝爆廢公社二館）

貼文曝光後，有不少網友異想天開，發揮卓越的創意在底下留言，「貴賓狗躲裡面？」、「液態貴賓狗」、「那是海膽啊，很讚的」、「雞毛毯子卡在牆壁」、「角落生物」、「野生的海膽」、「新品種的靈芝，再過三年就成體了」、「幹嘛把紅貴賓夾在門縫」，還有人認為是宮崎駿電影《神隱少女》中的小煤炭「灰塵精靈」。

網友急問家中長出的絨毛物是什麼，意外釣出藝人納豆。（圖／翻攝爆廢公社二館）

此外，貼文也意外釣出此前因髮型神似海膽引發話題的藝人納豆，貼出一張他整個人橫躺在牆角，留言打趣承認「是我」。

底下也有內行網友指出，可能是潮濕滲水釀禍，「應該是有潮濕滲水的跡象，導致牆體填縫劑出現的結晶體」；另外也有網友認為，樓下可能是因漏水修天花板，修好後換原PO家開始積水，「怎不想想，其實是你家要修漏水啊」。