陳庭妮、胡宇威從螢幕情侶升格為戀人，小倆口在本月13日公開戀情，陳庭妮手上還套2克拉鑽戒，胡宇威也開心證實求婚成功，而昨（23日）是陳庭妮宣布喜訊後首次更新社群網站，只不過陳庭妮大尺度把「18禁玩偶」放在胸前拍照，還釣出未婚夫胡宇威貼出哭笑不得的貼圖回應。

照片中，陳庭妮隨興把瀏海往後梳起、頂著氣質包頭入鏡，身穿白色高領上衣、背藍色小背包的她，更顯纖細身材，毫無女神包袱的陳庭妮，俏皮地在鏡頭前扮鬼臉、比怪動作，不過，值得一提的是，陳庭妮手拿一個出現生理反應的小木偶拍照，甚至豪放地放在胸前拍照。

陳庭妮發文直呼：「朋友家的小木偶太害羞了。我不敢看」，還釣出未婚夫胡宇威貼出3個哭笑不得的貼圖回應，小倆口隔空互動閃到爆表，吸引網友直呼：「好甜喔」、「第四張跟宇威超像...夫婦臉」、「美女就算做鬼臉也是美」，還有人敲碗要陳庭妮、胡宇威趕快生愛的結晶。

32歲陳庭妮與39歲胡宇威自2012年起接連合作《真愛趁現在》、《真愛黑白配》等戲傳出緋聞，男帥女美的組合成功塑造螢幕情侶形象，直到本月13日陳庭妮與胡宇威曬出親密貼臉照公開戀情，胡宇威隨後更公開喜訊、證實求婚成功，小倆口還特別選在1點14分發文，時間是「1314」，諧音「一生一世」，而胡宇威雖然已向陳庭妮求婚成功，不過兩人目前則不會先登記結婚，也強調女方還沒有懷孕。