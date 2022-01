34歲的巴西、日本混血辣模Akemi(香月明美)曾和蔡依林的舊愛錦榮短暫交往,分手後前年4月大方公開法籍男友Victor,交往1年多有了好消息,Akemi去年9月宣布懷孕4個月,跨年夜又被求婚,今日分享甜蜜合照及超閃鑽戒,獲得大票網友的祝福。

Akemi今(3日)在IG甜蜜曬出與男友的照片,她難掩興奮地用手遮住嘴巴,露出無名指又大又亮的鑽戒,幸福地表示:「He popped the question & I almost popped the baby out. So excited for my forever life with my boys.(他突然問我這個問題,我差點嚇到寶寶都要蹦出來了,好期待我與我的男孩們未來的生活)。」下一張照片更閃,Akemi在跨年夜接受男友的求婚,兩人甜蜜相擁,一起欣賞著跨年煙火,非常浪漫。

突如其來的喜訊讓眾多粉絲又驚又喜,紛紛在Akemi的版上留言:「恭喜Akemi」、「太甜了」、「你值得所有的幸福」、「為你和Victor、寶寶感到高興!!!!期待再次在健身房見到你的那一天」。

據悉,Akemi的未婚夫Victor在台灣工作,是iPhone的產品設計經理,由於男方很重視個人隱私,Akemi對外顯少透露太多,直到去年9月在IG發文「Date Night with Baby's Daddy(晚上和寶寶的爸爸約會)」並曬出小腹凸起的照片,疑洩懷孕喜事,對此經紀人證實Akemi懷胎4個月,不是意外懷孕,所以在初期就發現了,非常開心寶寶的到來。考量Akemi跟男友都是外籍人士,礙於疫情暫時無法返國登記,所以結婚事宜會等小孩出生後再慢慢安排。