34歲的巴西、日本混血辣模Akemi（香月明美）曾和蔡依林的舊愛錦榮短暫交往，分手後前年4月大方公開法籍男友Victor，交往1年多有了好消息，Akemi去年9月宣布懷孕4個月，跨年夜又被求婚，今日分享甜蜜合照及超閃鑽戒，獲得大票網友的祝福。

Akemi今（3日）在IG甜蜜曬出與男友的照片，她難掩興奮地用手遮住嘴巴，露出無名指又大又亮的鑽戒，幸福地表示：「He popped the question & I almost popped the baby out. So excited for my forever life with my boys.（他突然問我這個問題，我差點嚇到寶寶都要蹦出來了，好期待我與我的男孩們未來的生活）。」下一張照片更閃，Akemi在跨年夜接受男友的求婚，兩人甜蜜相擁，一起欣賞著跨年煙火，非常浪漫。

突如其來的喜訊讓眾多粉絲又驚又喜，紛紛在Akemi的版上留言：「恭喜Akemi」、「太甜了」、「你值得所有的幸福」、「為你和Victor、寶寶感到高興！！！！期待再次在健身房見到你的那一天」。

據悉，Akemi的未婚夫Victor在台灣工作，是iPhone的產品設計經理，由於男方很重視個人隱私，Akemi對外顯少透露太多，直到去年9月在IG發文「Date Night with Baby's Daddy（晚上和寶寶的爸爸約會）」並曬出小腹凸起的照片，疑洩懷孕喜事，對此經紀人證實Akemi懷胎4個月，不是意外懷孕，所以在初期就發現了，非常開心寶寶的到來。考量Akemi跟男友都是外籍人士，礙於疫情暫時無法返國登記，所以結婚事宜會等小孩出生後再慢慢安排。