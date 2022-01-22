每個人對於乾淨整潔的程度要求不同，有人天天洗頭，但也有人覺得外套一輩子不用洗，那每天貼著肉體穿著的胸罩呢？英國網紅德西爾(Desyr)近日在抖音平台貼出一則短片，爆料她的閨蜜很不愛洗內衣，頻率多久？竟然是一年洗一次，讓她不禁驚呆，忍不住po網尋求一個「普世標準」。

德西爾日前在抖音上傳一部短片，用自拍方式對著鏡頭前的觀眾吐露：「我有個閨蜜，在一次群組聊天時，說她胸罩平均一年只洗一次，我實在很好奇，你們都多久洗一次胸罩？我很想知道全世界女生的標準是什麼，到底頻率是怎樣？」。

網紅Desyr驚曝她的閨蜜一年才洗一次內衣，整個驚呆。(翻攝自desyr.reviews抖音)

德西爾這則短片一出，獲得了超過17萬閱覽數，且引發許多女性觀眾留言，有些人比較愛乾淨，表示無論是什麼衣服，穿超過一天就不能不洗，但有人覺得要看天氣，「夏天我會天天洗，春、秋的話大概隔天洗，冬天可能就3天洗一次」、「穿一次就洗啊，頂多穿兩天，不能再多了」，但有人覺得胸罩不要太常洗，才能維持它的壽命，不如多準備幾件換著穿，一、兩個月再洗，還有人洗胸罩是看感受，「當它看起來髒髒或聞起來臭了再洗」。

而這串留言中，竟釣出英國當地專業洗衣業者狄米特洛夫(Deyan Dimitrov)，他明確表示內衣穿3次就該洗，或是一個禮拜洗1、2次，理由是內衣直接跟皮膚接觸，會沾到汗水跟死皮，再放更久會長細菌，「你的胸罩可能會開始發臭，甚至導致身體長痘痘」。