桃機群聚延燒進校園，桃園巿、新竹巿、新竹縣等多校學生確診或接觸到染疫者，導致逾20校停課或預防性停課，面對即將到來的寒假，為避免增加群聚風險，包括台北巿、新北巿、桃園巿等9縣市陸續宣布高中職以下各級學校寒假期間的因應措施，《中時新聞網》為讀者整理相關資訊，提供民眾參考。

■台北市

暫停或延期辦理校外教學、畢業旅行及服務學習。各項學習活動，包括課業輔導、學藝活動、補教教學等，改為線上方式或延後辦理。

至於技職選手，建教生、運動選手、表演藝術選手訓練可以維持辦理，但老師、教練必須打滿2劑滿14天，家屬必須簽署同意書；吹奏類要用隔板或採適當距離、維持2.2公尺的社交距離，盡量用口頭指導取代碰觸，場地也要充分清潔消毒。

■新北市

延期辦理畢業旅行，寒假期間1月21日至2月28日，校園課業輔導及各類活動原則上都是延後或取消，上課則以線上教學為主。

如果要舉辦實體活動務必落實防疫措施，包含固定人員、固定座位、量體溫、戴口罩、落實清消等。開學後學校辦理各師生活動部分，將視後續疫情狀況滾動式修正。

■基隆市

寒假課輔照常，但會要求校方加強防疫措施。寒假期間若指揮中心宣布疫情升級，學校寒輔課程將改採線上教學。

■桃園市

全市國小提早放寒假，國、高中本周考完期末考後亦提前放假。學生寒假輔導課程部分，將以線上教學為主、實體教學為輔，並視疫情狀況進行調整。另全面取消畢業旅行、戶外教學、隔宿露營。

■新竹市

寒假課輔、社團、學藝活動等皆照常舉行，校外教學、畢業旅行、相關服務學習或教育盃等比賽也不暫停，未來政策是否調整將視疫情情況滾動式修正。

■新竹縣

同新竹巿

■台中市

寒假課業輔導及營隊照常舉行，若疫情警戒升級，將滾動修正為停辦或改成線上教學。

另外，執行寒假校園課業輔導、營隊活動，要求各校務必落實勤洗手、全程佩戴口罩，若須留校用餐，須使用隔板，並確實進行環境清潔消毒。

■高雄市

休業式採線上方式辦理，減少師生接觸與群聚風險。各級學校進行戶外教學活動與課輔活動，範圍以高雄市區為原則。

■台東縣：

即起至寒假期間，國中以下各級學校參加縣外教學參訪、交流或賽事等活動，須提供防疫計畫報府核准。

校外人士進入校園洽公、參加研習、營隊活動等，須檢附施打兩劑疫苗之黃卡，若未接種疫苗或第二劑接種未滿14日者，應提供3日內抗原快篩或PCR檢測陰性證明。