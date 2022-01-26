知名訂房網站Booking.com公布2022年旅客評分卓越獎，台東獲得全球旅客好評。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

知名訂房網站Booking.com公布2022年旅客評分卓越獎，台東獲得全球旅客好評。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

知名訂房網站Booking.com公布2022年旅客評分卓越獎，台東再度強勢入榜，分別拿下全球最好客目的地第2名與全球最好客城市第3名，獲得全球旅客的好口碑，更展現1萬人來100次真善美的城市魅力。其中獲推薦的桀立民宿業者陳立謙虛表示「與客人交流的時間很寶貴，能獲得認同只是幸運啦！」，台東縣長饒慶鈴歡迎遊客來體驗獨一無二的台東之美。

其中Booking.com特別推薦「桀立民宿」、「台東ohana的天空青年旅館」、「台東都蘭旅行蟲青年旅館」和「石一方」等高分評論旅宿，不僅服務貼心，設備整潔舒適，民宿老闆也親切友善，是來台東不可錯過的優質旅宿。

陳立表示，由於早餐都由他親手製作，在客人用餐時能與其交流，對他而言很可貴，客人大部分都熱心給予建議，他更從中得到繼續進步的動力。他強調，很幸運能獲得大家的認同與支持。

陳立說，去年疫情嚴峻，因此取消接送與早餐服務，並將餐費折抵回饋給客人，許多客人認為相當貼心，疫情趨緩後又再度入住他的民宿，「常常收到回流客的訂單」。此外，從在地美食、旅遊資訊、健身、育兒話題他無所不談，更因此結識許多朋友。

縣府交觀處長余明勳表示，台東的慢經濟政策，符合後疫情時代旅客追求健康養生旅遊的需求，像是辦理最療癒的台灣國際熱氣球嘉年華活動、化東北季風劣勢為優勢的台灣國際衝浪公開賽，以及獲得BSI英國標準協會申請ISO 20121永續性活動管理系統國際認證的台東最美星空系列活動，都是專屬於台東的有機觀光模式。這種不追求100萬人來1次，而是希望讓1萬人來100次的慢經濟旅遊型態，成功讓台東在2021年獲得全球最好客目的地第1名，更在2022年強勢連續入榜，超越疫情讓旅客願意一來再來。

饒慶鈴說，所謂慢經濟就是發展自然真實的經濟模式，尋找屬於台東的唯一轉化成為「慢產品」，開發願意購買的「嗜慢者」，這樣良性的「慢循環」，既有產值又能守護台東的土地；簡單來說，就是上天給台東什麼，我們就順應自然賣這些「什麼」。