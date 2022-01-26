台東市長張國洲宣布取消元宵晚會及煙火之夜活動，並致贈10元及1元紅包給員工拜早年。（莊哲權攝）

針對國內本土疫情升高，為避免出現防疫破口，台東繼炸寒單及元宵神明遶境取消後，台東市長張國洲今天也宣布，2月11日的元宵晚會，以及2月19日的煙火之夜等系列活動取消，但是南京路園道的靜態燈區仍保留，歡迎民眾前往打卡，並呼籲民眾務必落實相關防疫措施。

「取消規畫好的元宵節活動，確實是很難的決定」，張國洲說，元宵節是台東市重要的觀光文化亮點，每年都會吸引大量遊客到訪，但國內疫情嚴峻，為降低群聚感染風險，並考量活動現場為戶外開放空間，無單一出入口，決議2月11日的元宵晚會，以及2月19日的煙火之夜等系列活動取消，僅保留靜態花燈區。

台東市公所今年在南京路園道打造星光遊樂園、璀璨花園、點點星光及QQ虎等主題展區，除了因應生肖年展出十幾隻Q版老虎造型燈非常吸睛以外 ，也有金字塔、蒲公英、天使翅膀等造型燈，照亮南京路園道，已有不少民眾前往打卡拍照。

市公所民政課長李文中表示，今年特別為小朋友規劃星光遊樂園，有Led翹翹板、鞦韆、不倒翁等，燈體隨著燈光轉動產生變化，相當吸睛；花燈展即日起至2月20日止，每天晚上6時至10時點燈，歡迎民眾前往觀賞。

張國洲指出，燈區活動現場會依中央防疫指引管制，包括人數管控、實聯制登記、全程戴口罩及消毒，嚴禁大小朋友觸碰燈體，現場僅提供賞燈及拍照打卡，公所也會派員在現場指導及監督，呼籲民眾配合防疫措施，採買年貨，或春節走春、參拜，也務必遵守中央流行疫情指揮中心規定。