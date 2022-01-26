北京冬奧即將在2月4日開幕，中華代表團先遣人員也已於25日出發，第一批代表團也將在30日抵達北京，針對代表團是否出席開閉幕典禮，中華代表團總領隊陳士魁表示，既然先前人員已經出發了，那就代表我們的選手會出賽，至於是否參加開閉幕典禮仍尚未確定，未來幾天就會定案，請外界不要過多揣測。

北韓在去年東京奧運採取抵制方式拒絕參加，國際奧會(IOC)事後決定祭出停權處分，因為國際奧會對於世界體壇最重要的賽會相當重視。

陳士魁說，拒絕參加開閉幕典禮與拒絕參賽是兩碼子的事情，我們不會做出損害選手權益的事情，因此4位已經取得參賽資格的選手肯定會參賽，但不曉得怎會傳出我們會拒絕出席開閉幕，更別說害怕被矮化，這都是無中生有的事情，但這件事情最終決定權還是在政府這邊，我們會做好所有應變措施。

體育署則是發出新聞稿指出，有關代表團組成的成員，經考量我參賽人數有限及過往我官員多不出席之前例，政府將不派官方代表出席，由中華奧會率團赴中，並辦理我選手體育競賽相關事務及生活照顧服務等事宜，以維護我選手權益。

至於有關參加大會開閉幕活動，政府目前尚就代表團團員航班及選手參賽時間，防疫需求及當地疫情狀況，整體審慎評估中，將再適時對外說明。