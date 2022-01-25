大陸一名父親發現13歲兒子期末成績差，便翻孩子的書包想找原因，意外在書包裡發現一本草藥手繪本，才得知兒子喜歡草藥知識還有繪畫，並將草藥的模樣畫在筆記本上，而父親也將此事分享至網路，不少網友大讚「現代版本草綱目」。

父親發現兒子手繪的中草藥筆記，並將內容分享至網路，讓不少人大讚「現代版本草綱目」。(影片來源/YouTube/紅星新聞)

根據《紅星新聞》報導，四川瀘州市一名王姓父親近日看到讀國一兒子的期末成績後，感到非常頭痛，發現孩子除了英語A+、國文B+，其餘都是C+，為了搞清楚兒子成績不佳的原因，便翻看他的書包，意外發現一本兒子手繪的草藥筆記。

王姓父親提到，「這是外婆給兒子講的一些中草藥，因為對這方面比較感興趣，他就自己去上網搜尋這些中草藥，再把它們畫下來」，而他也將繪本的影片分享至網路，許多人大讚他的繪畫技巧，甚至稱他為「現代版本草綱目」，不過父親仍希望孩子以學業為重，原本是希望兒子讀完國中後再學繪畫。

王姓父親透露，自己18歲就到外地工作，由於他從小就有藝術天賦，因此非常喜歡繪畫，之前都在外地工作，下班後又忙著直播畫畫，貼補家用，直到去年才離職，回老家以直播畫畫為業，他認為以前若多讀一些書，或許他就不會像現在如此辛苦，「沒有知識，靠打工只能解決溫飽問題，不管做哪一行，都要先學到知識才能強大自己」。

王姓父親因為工作的關係，經常早出晚歸，如今又忙著畫畫做直播，平時也很少與兒子溝通，因此一直不知道兒子有此愛好，雖然得知此事時喜憂參半，但他也沒有阻止孩子繼續畫畫，「就順其自然讓他去做，以後會不會從事相關行業，還要看他未來的發展，現在重點還是要督促他好好學習」。