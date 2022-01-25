本土疫情不斷擴大，不少人憂心台灣恐怕距離「清零」越來越遠，面對農曆春節即將來臨，疫情能否控制，精神科醫師沈政男表示，防疫的勝敗取決於「疫調」與「重點篩檢」，只要疫調量能不要崩潰，就有可能控制疫情，甚至清零。

疫情續燒過年能安心？ 陳時中曝仍在警戒期：要觀察到「這天」

沈政男在臉書轉述香港城市大學生醫系教授阮相宇刊登在《刺胳針》期刊的最新文章指出，2020年7月是香港疫情最嚴重的時候，源頭是機組員帶進病毒，造成社區傳播，由於是過了一段時間以後才發現，這時案例數已經超過疫調與檢測量能，大部分案例都是發病後才確診，而且沒有被隔離，因此造成疫情失控。

由於香港後來採行了重點篩檢，也就是把有限的檢驗與疫調量能，用在高風險族群，包括特殊職業及特定居住區域，使得確診效率提升，再加上增加隔離處所，因而逐漸控制疫情，疫調與檢測成為免於封城的重要關鍵。

沈政男認為，這樣的經驗跟台灣去年五月的疫情完全一樣，因此非常值得借鏡，這篇文章等於指出了疫調與重點篩檢的重要，這也是台灣目前面對Omicron疫情應有的防疫方式。沈政男強調，台灣只要疫調量能不要崩潰，就有可能控制疫情，甚至清零；反之，如果放棄疫調，讓新增案例超過疫調量能，這時要圍堵病毒就會變得困難重重。