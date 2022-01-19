中央流行疫情指揮中心今公布新增10例本土確診，近期國內已出現6條傳播鏈，指揮官陳時中強調防疫要做滾動式檢討，否認所謂學測後或是元宵節升三級的討論。對此，醫師沈政男認為，只要做好2件事就能達成清零，未必要升三級警戒。

沈政男在臉書發文表示，有民調顯示「不贊成升三級警戒」與「贊成與病毒共存」都有五成多，意謂過半受訪者不願升三級、寧可與病毒共存，讓他直呼「清零，不是靠升三級啦，拜託！」

沈政男舉去年爆發特殊社交群聚為例，三級警戒也無法清除特殊社交群聚，因為並未禁止五人以下室內群聚，反而是靠著電信足跡，揪出接觸者一一隔離，終至追上隱形傳播鏈，才遏止它們繼續擴散，「清零，靠著二級警戒＋內用升級＋精準疫調與隔離就能達成，未必要升三級」。

沈政男表示，現在的omicron雖然難纏，但台灣的優勢是沒有放太久，也沒有爆發大群聚，從去年12月24日機場清潔人員傳出病毒以後，大致上都還是可以追蹤與圍堵傳播鏈，所以只要不再發生太嚴重的群聚事件，以台灣的疫調與圍堵速度，清零並非全然無望。

沈政男指出，現階段只要做好2件事，一是機場檢疫不放鬆，二來社區所有案例都進行匡列與隔離，就是往清零邁進，「只要每天你可以看到傳播圖被畫出來，就是清零有望」。