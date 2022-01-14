去年底四大公投案、台中市第二選區立委補選、台北市第五選區林昶佐罷免案，國民黨慘遭「三殺」，讓黨內士氣低迷。將代表國民黨參選南投縣縣長的立委許淑華也難得說出重話，指出國民黨現在談2024是癡心妄想。此言論引發熱議，不少網友卻盛讚許「說得真好」，認為國民黨若不大破大立，只會繼續輸下去。

許淑華11日接受政論節目《新聞不芹菜》訪問，主持人黃光芹認為，接連幾次選舉國民黨主席朱立倫要負很大責任，戰場就擺在那邊還不打，還把戰敗界定成「過去的框架」，真的看不下去。許則表示，國民黨過去都太過保守，民進黨是直接跟公民團體對著幹，但國民黨還在選擇如何尊重配合，遲遲不敢有新的作為，但是國民黨這樣表現，民進黨就會不敢打你嗎？

許淑華說強調，國民黨現在談2024真的會被人家笑，黨很明顯沒有在這幾次選舉學到教訓，到現在還把2024寄望在民進黨做得不好，民眾就會投給國民黨，畢竟連2022國民黨能否把縣市首長穩定住都還是未知數，現在談2024是癡心妄想；接連幾次公投議題都無關政黨，但民進黨都能操作成政黨對決，這應是要去警惕的，如何跳脫防守的角度到2022年的應對，國民黨主席應要有自己的想法。

此訪問引發高度迴響，網友紛紛在影片下及《中時新聞網》相關連結表示：「說得真好！」「說得真好+1」、「許委員是車輪黨裡少數幾個讓人不討厭的政治人物」、「不得不說，神力女超人看得很透」、「現在的國民黨要靠選舉翻盤，機率是零」、「國民黨再不大破大立，只會繼續輸」、「國民黨應該多聽聽許委員的建議」。