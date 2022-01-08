盧秀燕來了！ 現身選前之夜霸氣喊話：從頭到尾「唯一支持顏寬恒」

台中市第二選區立委補選，明（9）日投票。國民黨候選人顏寬恒8日晚間在沙鹿保安宮舉行造勢晚會。台中市長盧秀燕現身顏寬恒造勢晚會，向現場鄉親大喊「唯一支持顏寬恒！」媒體人吳子嘉表示，盧秀燕來有用、是安心票，盧秀燕的盤會動起來，外面來的人都沒有用，在地才有用。

吳子嘉在《董事長開講》直播節目中認為，盧秀燕民調高，國民黨有一個好咖，台中市長盧秀燕來幫忙選舉。盧秀燕來有用、是安心票，等於最後她自己喊出來的話，會讓盧秀燕的盤動起來。吳子嘉也覺得，外面來的人都沒有用，在地才有用。

顏寬恒8日舉行造勢晚會，盧秀燕上台表示，顏家歷經五代人，至今已服務許多年，也替鄉親向中央爭取不少建設。她希望民眾想想看，哪一位候選人才是真正為選民著想、幫助中二選區、協助海線進步，顏寬恒是最好的選擇。而且顏寬恒當時即使落選，仍在選區持續耕耘，服務鄉親的心態有此可見。