《正常發揮》

台中第二選區立委補選，9日就要投票了。國民黨候選人顏寬恒的父親顏清標，6日被問及母親祖墳問題、氣到血壓飆高住院。立委高金素梅被問到這事發生後、地方上的氛圍有改變嗎？立委高金素梅透露，台中二選區的選民看到這一個月以來電視這樣的報導，其實心中忿忿不平。而「冷血」跟「沒有人性」，也是她今天聽到最多的話。

主持人王又正7日在中天政論節目《正常發揮》中問到，柯媽的事情以及柯文哲在台北對林靜儀開炮，加上綠營用這很爛的選舉步數去攻擊顏清標，地方上的氛圍有改變嗎？高金素梅透露，她第一天下來台中的時候，就感受到，台中二選區的選民看到這一個月來電視這樣的報導，其實心中忿忿不平。還有她也感受到，顏清標的所有團隊很多都是那種媽媽級的，有人說看不下去這樣子轟炸顏清標的家人，甚至說，妳不要以為我們是有錢的，我們都是志工喔，因為我們看不下去很惡質的選舉。

高金素梅接著表示，他們覺得很奇怪，我們台中二選區到底是在選總統，還是在選市長？現在那麼多的疫情、外交又做得這麼爛，總統、副總統、行政院長不再管國家的事情，跑來這邊，這是要做什麼？這是他們告訴她的。

高金素梅指出，顏清標這事件發生後，其實引起民眾非常大的反感，很多人都說，選舉再怎麼冷血，都不應該動人家的祖先。每一個人可以有政黨的選項跟選擇政黨的自由，可是選舉選到這樣，真的是沒有人性，所以冷血跟沒有人性，是她今天聽到最多的話。