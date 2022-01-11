「國民黨創建中華民國是打出來的，不是爭功諉過就能建國的！」台中市中二選區敗北，國民黨中央在元月9日記者會中的「切割論」，引起國民黨台中市議員陳文政不滿，10日在臉書PO文痛批，黨中央所說「過去的框架」；他要求黨中央收回去，穿著皮鞋破壞團結、爭功諉過的人，對氣數孱弱的國民黨來說，真的不需要。

中二選區代表國民黨出征的顏寬恒一屆立委連吞二敗，比起民進黨由黨主席蔡英文領軍，府院黨及全國中央、地方民代，挾排山倒海一波波到中二選區輔選，兩相比較，引起國民黨內輔選不利的抨擊聲浪！基層民代不滿說，黨中央的無作為以後還有誰敢披藍袍出征，不僅孤軍奮戰、敗選還要慘遭「切割」，這是什麼政黨。

台中市議員陳文政於臉書po文說，敗選黨中央文傳會主委凌濤說，過去3個月又4天，他們承擔也承接了罷免案、公投案、補選案「這些過去的框架和任務，我們全部承擔和承接」「到此為止，明天開始全黨努力一致2022大選」「過去的框架」？「到此為止」？

陳文政指出，失敗過去的人扛，團結給你們喊？每次都喊團結，文政也每次都跟支持者說要團結。這句「過去的框架」請黨中央收回去。我是黨籍民代黨齡超過10年，過去、現在、未來，我都會在國民黨努力，在台中基層耕耘，更多人亦是如此。

陳文政說，現在一句「敗選是過去的框架」然後要我們繼續團結？這哪一種團結法？公投輸了，對黨中央我一句苛責的話都沒有；這次輸了，我也認為無須苛責，但想不到黨中央先拿切割刀出來，穿著皮鞋，破壞團結、爭功諉過的人，對氣數孱弱的國民黨來說，真的不需要！