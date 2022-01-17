台中中二選區補選、立委林昶佐罷免案9日投開票結果，最終罷免未過門檻、補選則由民進黨林靜儀勝出。期間敗選後國民黨主席朱立倫言行做法，也在藍營掀起不小的討論。對此，有港媒分析認為，孫文學校總校長張亞中日前在高雄的一場演說，明確的點出國民黨3大問題。

國民黨主席朱立倫。（資料照片）

孫文學校總校長張亞中1月16日在高雄成立讀書會並發表演說時表示，國民黨這幾次敗選凸顯很多問題，而主要可歸咎3大問題，第一，是缺乏能夠感動民眾的政策論述，第二，是不團結，第三，是缺乏資源；而競爭對手民進黨，一是有執政優勢，二是通過黨府院政軍媒網的運作比國民黨團結得多，三是可利用的資源比國民黨多得多，因此，無論是輿論氣勢還是動員能力，民進黨都比國民黨強許多。這是現狀，是事實。

《中評社》17日撰文指出，張亞中點出了國民黨的重要問題，不過，更令人不解的是，國民黨不僅未對接連幾場失利進行深刻的總結、反省，理順黨內矛盾，並讓支持者重失信心，而且又進一步在開放日本核食問題上鬆口，為了討好美日，與民進黨的政策趨同，這明顯逆反國民黨自己的、原先得到廣泛社會支持的政策，可能讓更多人對國民黨表示失望。

分析文並直指，國民黨似乎還處於一種迷失的狀態，方向不明顯，無法感動民眾和團結民眾。團結固然重要，但團結不只是口號，也不是為團結而團結，團結必須有理念和論述為基礎，有共同的目標才能凝聚支持，讓民眾看到希望。