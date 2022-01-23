內政部長徐國勇22日宣布宗教團體停辦繞境、遊行、搶頭香等集會活動，政治人物和公職人員也要禁止跑攤。不過，決定取消拜年行程的國民黨台北市議員游淑慧卻發現，有民進黨的議員和助理以及參選人近日仍在參加活動和跑攤，並忍不住開酸「綠能我不能？」每次高喊「同島一命」，但最後都變成「同島聽命你」。

同時，為因應今指揮中心針對即將到來的春節假期活動的防疫指引，民進黨發言人謝佩芬表示，民進黨也呼籲全黨從政同志，無論是本黨黨公職及擬參選人，皆應配合指揮中心的防疫指引，做好防疫工作，維持社交距離。

謝佩芬指出，更重要的是，配合指揮中心做好實聯制、戴口罩、勤洗手等防疫措施。希望大家面對此次疫情，應戒慎勿恐慌，團結守住疫情過好年。

不過，游淑慧今天(23日)在臉書上PO出幾張民進黨議員和其助理今天仍在參加活動和跑攤的照片，並發文表示，綠能我不能？每次高喊「同島一命」，但最後都變成「同島聽命你」。

游淑慧指出，原本自己計畫年前密集到內湖南港的菜市場跟大家拜年，但因為配合內政部要求以及防疫，只好默默取消，昨晚還糾結許久。「但結果，又是綠能我不能……」，民進黨的民意代表、參選人和助理，依然故我，不管防疫政策，「何必呢？」就一起忍一下，一起配合防疫， 不要讓自己變成移動傳染源。